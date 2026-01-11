Росіяни потрапили в оточення на фронті, йде зачистка великого міста - деталі від ЗСУ

Війська РФ у Куп'янську зазнають щоденних втрат, українські військові проводять зачистку обережно, щоб не наражати на небезпеку цивільних, вказали в ЗСУ.

ЗСУ проводять зачистку Куп'янська та зривають плани ворога / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Росіяни не зможуть у встановлені ними терміни відновити доступ до Куп'янська

В місті триває зачистка

Оточені російські підрозділи в Куп’янську на Харківщині поступово знищуються. Війська країни-агресорки Росії не зможуть відновити доступ до міста у визначені ними ж строки. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Він зазначив, що раніше в місті перебувало близько 80 російських військових, однак щодня їхні втрати становлять від трьох до п’яти осіб, тож для повного завершення зачистки потрібно ще зовсім небагато часу.

За його словами, операція проводиться максимально обережно, аби не наражати на небезпеку цивільних, які залишаються в Куп’янську, та українських військових.

"Але і особливої потреби прискорювати цей процес зараз немає, бо вже очевидно, що росіяни не зможуть поновити доступ до міста в ті терміни, які потрібні для їх завершення",- підкреслив Трегубов.

Трегубов також повідомив, що російські сили намагаються наступати з півночі, проте ці спроби не приносять результату. Він додав, що втрата Куп’янська і Куп’янська-Вузлового позбавляє Росію можливості використовувати ключовий залізничний вузол і фактично блокує подальший наступ у цьому напрямку.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Чим важливий Куп'янськ - думка військового

Як раніше писав Главред, Захоплення Купʼянська могло б відкрити російським військам шлях до Харкова та тилу українських підрозділів на Донбасі. Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив інспектор прикордонної служби 1 категорії прикордонної комендатури швидкого реагування бригади "Помста" Вʼячеслав Федорченко.

За його словами, Купʼянський напрямок має стратегічне значення.

Це в першу чергу логістична артерія та важливий рубіж оборони для того, щоб ворог не зміг перетнути річку Оскіл.

"Бо коли він перетне річку і захопить Куп'янськ, у нього відкриваються дві дороги до двох дверей. Перші двері – це Харків, а другі – безпосередньо захід у тил нашим підрозділам на Донбасі", – пояснив Федорченко.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, темпи наступу російських окупаційних військ на фронті помітно впали і зараз становлять приблизно сім квадратних кілометрів на добу. Водночас ворог змушений стягувати резерви, оскільки втрати особового складу перевищують можливості їхнього поповнення. Про це повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Російські окупаційні підрозділи й надалі утримують під контролем населений пункт Грабовське на Сумщині, однак розширити район бойових дій їм не вдалося, зазначив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Водночас, за оцінкою військового експерта і колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, Покровськ формально ще не перебуває під повною окупацією Росії, однак територія міста, яка залишається під контролем України, суттєво скоротилася.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

