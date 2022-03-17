Російський правозахисник назвав єдиний варіант для перемоги України у війні

Резерв російської армії катастрофічно тануть. Країна-агресор змушена просити сухпайки для своїх солдатів у Китаю, але КНР має намір дочекатися її ослаблення і перетворити на свого васала. Президент РФ Володимир Путін-єдина людина в світі, яка хоче війни. Тому сьогодні завдання цивілізованого світу-усунути його, але зробити це повинні самі росіяни.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

За його словами, є велика проблема в Генштабі, який не наважується оголяти західні рубежі Росії. Може бути, це резерв 20-30 тисяч. Їх поки не використовують.

Але Путіну потрібні підготовлені кадри. Якщо навіть зараз почати мобілізацію, на це піде місяць-два - на злагодження, навчання, на все інше.

"Звичайно. Навіть за два місяці неможливо підготувати професійні кадри, які будуть повноцінно воювати. Тим більше їх кинуть на фронт, де вже загартовані в боях і ті, і інші: і росіяни, яких стає менше, і українці, які не виходять з війни", - стверджує правозахисник.

За його словами, ліквідація Путіна була б найкращим з можливих варіантів, тому що це б вирішило масу проблем.

"Але захід не може зробити цього сам. Це повинні зробити росіяни-російська еліта, силова бюрократія і так далі. Це їх завдання. Навіщо заходу брати на себе відповідальність за усунення Путіна? Якщо він все ж почне ядерну війну, якщо запустить ядерну ракету, то, звичайно, тоді вже все, Росію спопелять – полетять ракети, і нічого хорошого не буде. Ніхто не хоче до цього доводити", - додав експерт.

читайте такожКоли в Україні закінчиться війна і помре Путін: астролог назвала датиТакож Фейдман каже, що ніхто, крім Путіна, не хоче війни, навіть Китай... Всі хочуть торгувати, процвітати і хочуть, щоб люди не гинули, тому що вони відповідальні перед своїм народом. Путін ні перед ким не відповідальний, тому його усунення зараз є головним завданням.

Нагадаємо, раніше астропсихолог Валерія Мамічова розповіла, коли закінчиться війна і назвала дату повернення додому біженців.

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