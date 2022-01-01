З нового року в Україні збільшився прожитковий мінімум

В Україні збільшився прожитковий мінімум / ua.depositphotos.com

З початку року в нашій країні збільшилися прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата відповідно до Закону про Державний бюджет України на 2022 рік.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня становитиме 2 393 грн, з 1 липня - 2 508 грн, з 1 грудня - 2 589 грн.

Для дітей віком до шести років з 1 січня прожитковий мінімум становитиме 2 100 грн, з 1 липня - 2 201 грн, з 1 грудня - 2 272 ггрн, для дітей від шести до 18 років - відповідно 2 618 грн, 2 744 грн, 2 833 грн.

З 1 січня прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 2 481 грн, з 1 липня – 2 600 грн, з 1 грудня – 2 684 грн.

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Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня буде 1 934 грн, з 1 липня – 2 027 грн, з 1 грудня – 2 093 грн.

Також з 1 січня 2022 року мінімальна заробітна плата становитиме 6 500 грн, а з 1 жовтня – 6 700 грн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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