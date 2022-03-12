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Сі Цзіньпін "благословив" Путіна на війну в Україні - Сорос

12 березня 2022, 03:58

Сорос назвав напад Росії на Україну 24 лютого початком третьої світової війни.

Путін, Сі Цзіньпін
Путін і Сі Цзіньпін вели переговори перед війною в Україні / Reuters

Президент КНР Сі Цзіньпін дав карт-бланш президенту РФ Володимиру Путіну на вторгнення в Україну. Про це пише філантроп Джордж Сорос.

За його словами, вторгненню 24 лютого передувала тривала зустріч між Путіним і Сі Цзіньпіном, після якої вони оприлюднили ретельно підготовлений документ розміром п'ять тисяч слів, в якому оголошувалося про тісне партнерство між двома країнами.

Сорос вважає, що даний документ сильніший будь-якого договору, тому він вимагав проведення детальних переговорів. Причому заздалегідь.

"Я був здивований, що Сі явно дає Путіну карт-бланш на вторгнення і розв'язання війни проти України... Путін же, заручившись підтримкою Сі, зайнявся здійсненням мрії всього свого життя з неймовірною жорстокістю. Незабаром Путіну виповниться 70 років, і він відчуває, що, якщо хоче залишити слід в російській історії, йому треба діяти або зараз, або ніколи. Але у нього збочена концепція ролі Росії в світі. Судячи з усього, він вірить, що російському народу потрібен цар, за яким він буде сліпо йти. Це пряма протилежність демократичному суспільству, і ця концепція спотворює російську "душу", емоційну до сентиментальності", - пише Сорос.

Також він вважає, що через деякий час глава КНР усвідомив, що Путін "зірвався з котушок", і 8 березня подзвонив президенту Франції Еммануелю Макрону і канцлеру Німеччини Олафу Шольцу із заявою, що підтримує їх миротворчі зусилля.

Варто підкреслити, що Сорос назвав напад Росії на Україну 24 лютого початком третьої світової війни, яка "потенційно може знищити нашу цивілізацію, і можна тільки сподіватися, що Путін і Сі будуть відсторонені від влади до цього моменту".

читайте такожПерехоплено план РФ щодо встановлення контролю над УкраїноюНагадаємо, військовий експерт Майкл Кофман заявив, що Україна може перемогти Росію, але це трапиться не скоро. Терміни перемоги залежать від отримання бойових літаків і засобів ППО. А тим часом російські окупанти посилять бомбардування мирних кварталів і намагатимуться оточити Київ.

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