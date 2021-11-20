Ситуація на кордоні з Росією залишається напруженою - Шмигаль

Шмигаль висловився про ситуацію на кордоні з Росією / УНІАН

Ситуація на російсько-українському кордоні наразі залишається дуже напруженою через переміщення великої кількості російських військ, але ознак наступу поки що немає, йдеться в заяві прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в інтрев'ю виданню Радіо Свобода.

"Переміщення значних Збройних сил на території Росії неподалік від українського кордону існують. Це підтверджують й іноземні партнери і всі спецслужби. На сьогоднішній день ситуація напружена, але ознак настання ми не бачимо", - сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що українські Збройні сили і розвідка стежать за ситуацією на І кожен день передають інформацію керівництву країни.

"Ми щодня отримуємо інформацію. Ми також в координації з нашими зарубіжними партнерами", - уточнив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що Україна вже 7 років веде важку війну на сході країни і частина її території - Крим - окупована Росією.

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"Всі ці загрози реалізувалися в Україні, але щодо активізації або неактивізації військових дій, це вже питання наших військових і розвідки, і ми ці питання контролюємо", - запевнив прем'єр-міністр.

Новий ультиматум Путіна щодо Донбасу

Російський президент Володимир Путін 15 листопада підписав указ про доручення Кабміну в 30-денний термін узаконити торгівлю з окупованими районами Донбасу. Зокрема, він доручив уряду визнати на офіційному рівні сертифікати товарів і послуг, які вироблені під егідою так званих "ДНР" і "ЛНР".

Згідно з Указом, РФ забезпечить таким товарам доступ до державних закупівель і прирівняє їх до російських. Квоти на переміщення продукції через кордон захопленого Донбасу і Росії також повинні прибрати. На товари не поширюватимуться антиукраїнські санкції Москви.

Як підкреслюється в документі, указ Путіна по ОРДЛО буде діяти до тих пір, поки не відбудеться повноцінне врегулювання військового конфлікту на Донбасі на базі Мінських угод.

Радник глави офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович сказав, що крок Путіна - це вихід Росії на новий етап гібридної війни проти України і заходу. Такі заходи є порушенням домовленостей у Мінському процесі та нормандському форматі.

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