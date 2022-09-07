Скільки коштуватиме новий iPhone 14 і iPhone 14 Pro в Україні: ціни і характеристики

iPhone 14 і 14 Pro / скріншот

7 вересня Apple офіційно представили нову лінійку смартфонів iPhone 14 і 14 Pro.

Крім новенького iPhone американська компанія Apple представила новий "розумний" годинник.

Так, нові Apple Watch здатні автоматично виявляти автомобільні аварії і миттєво з'єднувати з екстреними службами. Відомо, що час роботи батарейки не змінилося, проте доданий режим низького споживання для всіх моделей після Series 4 – до 36 годин від повного заряду, 60 годин в спеціальному режимі.

Скільки коштує iPhone 14 і 14 Plus

Apple анонсувала iPhone 14 і 14 Plus, які зберегли дизайн попереднього покоління, включаючи "чубок", де розташована селф-камера і датчики Face ID.

Молодша модель має 6,1-дюймовий екран, а 14 Plus - 6,7-дюймовий. Також стверджується, що 14 Plus пропонує кращу автономність серед усіх iPhone.

Обидві моделі побудовані на торішньому чіпсеті A15 Bionic, що незвично для Apple, яка завжди пропонує найновіші Процесори.

Якість фото при слабкому освітленні покращився на 49%, а нічний режим тепер в два рази швидше.

Другий модуль на 12 мегапікселів TrueDepth відрізняється наявністю автофокусу по всьому периметру. Окремо Apple стверджує, що режим запису відео отримав поліпшену стабілізацію.

IPhone 14 буде підтримувати обмін екстреними повідомленнями через супутниковий зв'язок, якщо абонент знаходиться поза зоною дії стільникової вишки. Ця функція називається Emergency SOS. Антени можуть підключатися до супутникових частот, при гарній погоді і ясному небі відправлення повідомлень буде займати не більше 15 секунд.

Моделі iPhone 14 для США будуть поставлятися без фізичного лотка для SIM-карти. Таким чином вони повністю переходять на eSIM.

Ціни на базовий iPhone 14

iPhone 14 від 799 доларів (29 200 гривень за курсом НБУ),

(29 200 гривень за курсом НБУ), 14 Plus від 899 доларів (32 900 гривень за курсом НБУ).

Скільки буде коштувати iPhone 14 Pro і 14 Pro Max

Apple представила перший з 2017 року топовий iPhone без так званого "чубчика". Тепер екран має виріз у формі "таблетки". За словами гендиректора компанії Тіма Кука, iPhone 14 Pro є найбільш інноваційною професійною лінійкою.

У смартфонах з екранами на 6,1 і 6,7 дюймів, крім "таблетки" буде круглий виріз для селф-камери.

Датчик наближення тепер знаходиться під дисплеєм, а повідомлення будуть адаптуватися і переміщатися по "таблетці".

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