Скільки триватиме війна в Україні: астролог передбачила небезпечний період і дату відновлення

Гороскоп для України / pixabay, reuters

Кожен з українців мріє швидше повернутися в свій будинок і закінчення війни, яку розв'язала Росія.

Як розповіла астролог Аріна Артуровна у своєму прогнозі, до вересня російські військові можуть повністю покинути Україну після нашої перемоги у війні.

"Росію попереду чекає повний крах і замах на її кривавого лідера – Путіна", - говорить астролог.

Вона зазначає, що друга половина березня і травень - найжорстокіший і вибухонебезпечний час.

"Тому на території України, на яку віроломно напала РФ, вірогідний максимум військових дій. У великій напрузі опиняться кілька міст", - зазначає астролог.

Повне звільнення України від російських військ можна очікувати в серпні-вересні.

"У цей час Україна переможе. Україна вступить до Євросоюзу і НАТО. Можливо, не відразу після війни. Але це точно трапиться. Найважливіший рік в історії України - 2025. В цілому, Україну чекає чимало успіху", - додала вона.

Також астролог закликала Зеленського бути дуже акуратним аж до літа.

"Особливо небезпечним періодом для життя українського президента є травень", - говорить астролог.

Астролог підкреслила, що імпічменту чинного гаранта або ж "заміни" влади в Україні не буде. Більш того, за її прогнозом, Зеленський може балотуватися на другий термін.

Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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