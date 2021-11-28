Скороход зізналася, хто причетний до вбивства її коханого Полякова

Скороход повідала, хто причетний до смерті Полякова / скріншот

Нардеп Ганна Скороход переконана в тому, що її коханого і колегу по Раді Антона Полякова вбили, а до злочину причетний її колишній помічник на громадських засадах Руслан Джамбулатов.

Як розповіла сама Скороход в інтерв'ю журналістці Діані Панченко на її YouTube-каналі, в фатальний вечір саме він був одним з останніх людей, з ким зустрічався загиблий нардеп.

Поляков та Джамбулатов досить часто зустрічалися, але які саме відносини їх пов'язували, вона не знає.

"Я думаю, що Антон мені багато чого не домовляв, на жаль чи на щастя, не знаю.. Після цього трагічного інциденту Джамбулатов мені дзвонив, але я була в шоковому стані, нічого не зрозуміла. Пізніше я сама намагалася йому дзвонити, але він нічого не сказав про той вечір, скоріше намагався тиснути на якісь наші особисті стосунки з Антоном", - вказала Скороход.

Також вона вказала, що розглядає всі версії події, поки не знайде докази якоїсь однієї. Нардеп вважає, що її нареченого і колишнього помічника могли пов'язувати бізнес-інтереси, але, на відміну від Джамбулатова, Поляков нібито ніколи не займався забороненою діяльністю.

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Смерть Антона Полякова

Нагадаємо, про смерті нардепа Антона Полякова стало відомо в ніч на 8 жовтня. Поліція Києва повідомила, що депутату стало зле в таксі. І він помер прямо на задньому сидінні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".

За попередніми даними, розтин показав, що причиною смерті 33-річного Полякова стала гостра коронарна недостатність. У прокуратурі зазначили, що нардеп знепритомнів у таксі.

Народним депутатом Поляков став у 2019 році, як одномандатник від партії "Слуга народу" по 206-му виборчому округу. Тим не менш, його і Анну Скороход зі скандалом виключили з фракції СН в листопаді 2019-го

З 30 червня 2020 року Поляков входив до депутатської групи "за майбутнє".