Смерть Путіна: як помре російський диктатор

Володимир Путін - як він помре / Reuters

Грузинський актор, режисер, сценарист і співак Вахтанг Кікабідзе заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін чи не загине у війні Росії з Україною, то його неодмінно вб'ють свої ж. Свої переконання артист аргументує історією РФ, в якій, за його словами, було чимало таких "випадкових смертей".

В інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону Кікабідзе повідав, що президент країни-агресора зробив все для того, щоб його зненавиділи. Причому в усьому світі.

читайте такожБутусов розповів, коли і чим закінчиться війна в Україні"Його (Путіна - ред.) самі росіяни зариють, якщо він не загине в цій війні... Думаю, вже збирається енна кількість людей там, нагорі, які думають, як його позбутися", – заявив актор.

Однак Кікабідзе уточнив, що не має на увазі російський народ.

"Я говорю про Кремлі. І не такі люди йшли з життя. Це називали випадковою смертю", - додав він.

читайте також"Його чекають страждання до кінця року": астролог склав особистий гороскоп для ПутінаТакож артист впевнений, що за вбивства людей і руйнування українських міст і сіл Володимир Путін обов'язково відповість в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

"Сам Кремль повинен подумати, як закінчити цю війну. Ті, хто сидів і мовчки слухав його заяви до початку показу цієї величезної кількості танків", - резюмував Кікабідзе.

Нагадаємо, британський таблоїд пише, що найефективніший спосіб чинити тиск на президента РФ Володимира Путіна - атакувати його прихильників.

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