Фахівець розповіла, кому варто регулярно їсти банани / pixabay

Банани досить цінні для здоров'я, але є люди, яким їх бажано виключити з раціону. Про це повідомляє спеціалістка-нутриціолог Олена Степанова в коментарі РИА Новости.

"У стиглих бананів досить високий глікімічний Індекс, це означає, що цукор в крові після вживання продукту швидко піднімається. Також банани не рекомендуються при інсулінозирезистенотності та цукровому діабеті", — розповіла вона.

Степанова також зазначила, що вживання бананів варто мінімізувати ‒ оскільки в них є сахариди при діареї і синдромі роздратованого кишечника.

Крім того, Нутриціолог додала, що людям без перерахованих захворювань банани принесуть тільки користь.

"Банани-джерело триптофану, попередника серотоніну (гормону радості). Крім того, банани містять інулін — один з видів розчинної клітковини, що сприятливо позначається на спорожненні кишечника. А розчинна клітковина є пребіотиком - "їжею" для наших бактерій, які заселяють мікробіом кишечника", - сказала Степанова.

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