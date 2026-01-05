'Спеціальний формат': ЗМІ розкрили, яку нову посаду може отримати Дмитро Кулеба

За даними ЗМІ, колишнього главу МЗС Дмитра Кулебу можуть залучити до посилення зовнішньополітичної аналітики для ухвалення стратегічних рішень.

ЗМІ розкрили, яку нову посаду може отримати Дмитро Кулеба

Президент Володимир Зеленський розглядає можливість запровадження нових підходів у діяльності Служби зовнішньої розвідки. Саме з цим пов’язують його сьогоднішню зустріч із колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Співрозмовник видання зазначив, що йдеться про створення додаткового каналу отримання даних щодо позицій і настроїв міжнародних партнерів та їхнього загального бачення ситуації, щоб розширити для президента спектр варіантів під час ухвалення рішень.

Також він додав, що Зеленський уже певний час розмірковував над тим, аби запропонувати Кулебі нову системну роль, однак остаточне рішення значною мірою залежатиме від особистих намірів і амбіцій колишнього очільника МЗС.

"Йдеться або про спеціальний формат роботи, в якості радника чи представника президента, формального чи неформального. Або ж про те, щоб Кулеба очолив ту чи іншу інституцію", - повідомило джерело видання на умовах анонімності, зокрема маючи на увазі і Службу зовнішньої розвідки.

Що цьому передувало

Сьогодні, 5 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з ексміністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Зустрівся з Дмитром Кулебою. Обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну. Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Слава Україні!", - написав Зеленський у Telegram.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Сергія Кислицю на посаду першого заступника глави Офісу президента Кирила Буданова.

3 січня Володимир Зеленський повідомив про зустріч із Денисом Шмигалем. Глава держави зазначив, що запропонував йому обійняти посади першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики.

Крім того 2 січня, президент України призначив очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони керівника Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенанта Олега Іващенка.

Про персону: Дмитро Кулеба Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

