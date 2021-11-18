США стурбовані через російські війська біля України

Україна США / УНІАН

Україна і США зараз однаково оцінюють ситуацію, яка спостерігається сьогодні на Донбасі. Штати стурбовані тим, що Російська Федерація продовжує нарощування військ, заявила тимчасова перевірена у справах США в Україні Христина Квін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зараз ми однієї думки з українцями (щодо концентрації російських військ біля українського кордону, - ред). Ми й надалі будемо продовжувати обмінюватися інформацією, щоб бути впевненими, що ми розуміємо ситуацію однаково", - заявила Квін.

За словами дипломата, США із занепокоєнням спостерігають за тим, як Російська Федерація продовжує нарощування сил на кордоні з Україною. У той же час Штати піднімають це питання не тільки з Києвом, але і з іншими союзниками, а також з Кремлем.

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"Ми з великою стурбованістю спостерігаємо збільшення кількості російських військ біля українського кордону, і ми сприймаємо це серйозно. Перш за все ми говоримо з українцями про це, запитуємо їхню думку, але також говоримо і з нашими союзниками, нарешті, ми говоримо про це і безпосередньо з росіянами", - додала дипломат.

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У той же час, за словами Квін, поки американці не бачать, щоб Росія змінила на краще свою лінію поведінки, але сподіваються на це. Навпаки, за словами дипломата, останнім часом керівництво РФ зробило цілу серію провокаційних заяв щодо України, ставлячи під сумнів територіальну цілісність і суверенітет України, а також намагаючись перекласти на Україну відповідальність за брак прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тоді як провина за це лежить на самих росіянах.

"Останнім часом з'являється все більше публічних заяв (від росіян, - ред.), які ставлять під сумнів українцям право на суверенітет і самостійне прийняття рішень", - підкреслила дипломат.

Війська Росії біля кордонів України

Американські журналісти видань The Washington Post і Politico раніше публікували матеріали про те, що Росія почала стягувати війська до кордонів України. На підтвердження своїх слів журналісти показували супутникові фотознімки передислокації військової техніки.

В Північноатлантичному альянсі встановили серйозне посилення російської військової сили біля кордонів України. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, у РФ є можливість для проведення військової операції проти української держави.

Британські журналісти видання Financial Times заявляли, що у спецслужб заходу є інформація, згідно з якою фіксується висока ймовірність військового вторгнення Росії в Україну. Заступник Міністра оборони Ганна Маляр підтвердила такі відомості.

У Британії також попередили про те, що Лондон має бути готовий до можливої війни з Росією через міграційну кризу в Польщі та стягування Москвою військ до кордонів України.

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