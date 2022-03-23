"Старий маразматик" і "верстат за нахилом російського народу": у РФ напали на Путіна

Путіна почали критикувати в РФ / скріншот

Російські вболівальники висловилися на адресу свого президента Володимира Путіна після рішення Ради Євроліги усунути всі російські баскетбольні команди до кінця сезону-2021/22.

Як відомо, ЦСКА, УНІКС і "Зеніт" не зможуть продовжити свою участь у турнірі. А всі результати матчів за участю російських команд в нинішньому сезоні будуть анульовані.

Фанати злобно подякували "діда за перемогу", розуміючи, що саме Путін винен у повній спортивній ізоляції їхньої країни.

читайте такожРоман Путіна і Кабаєвої: детально про їхні стосунки"Я не зрозумію невже всіх так нахилили, що боїтеся висловити свою думку, невже не зрозуміло, що старий маразматик це просто верстат по способу російського народу!", "Не може бути стільки мазохістів в такій величезній цілком освіченій країні", "Незабаром країна відкотиться в розвитку до 30-х років", "Це "прорив" і "ривок", - пишуть користувачі в мережі.

Нагадаємо, український блогер Олексій Дурнєв розповів, що під час спілкування з багатьма російськими зірками вони постійно видаляли повідомлення. Він припускає, що це через острах диктаторського режиму в РФ.

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