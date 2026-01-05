Повалення Мадуро готує неприємний 'сюрприз для України' - що задумали в Кремлі

Росія може використати політику Трампа після повалення режиму Мадуро у Венесуелі для створення власних сфер впливу, що, зокрема, стосується й України.

Як Кремль може використати політику Трампа в своїх цілях / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Трамп хоче відновити доктрину Монро та закріпити вплив США в західній півкулі

Приклад Трампа може використати Росія та націлитись на свою сферу впливу, зокрема це стосується України

Затримання в Каракасі венесуельського диктатора і президента Ніколаса Мадуро американськими спецпідрозділами стало відчутним ударом по інтересах Росії, адже Кремль втратив одного з ключових партнерів у Латинській Америці. Водночас у Москві намагаються побачити в діях США можливі вигоди, зокрема в контексті потенційного поділу світу на сфери впливу та неформального "обміну" Венесуели на Україну. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Американська операція відбулася лише через вісім місяців після того, як Володимир Путін уклав стратегічне партнерство з Мадуро, а Дональд Трамп оголосив про тимчасове взяття США під контроль Венесуели — країни з найбільшими у світі запасами нафти.

Ніколас Мадуро / Інфографіка: Главред

Частина російських націоналістів розкритикувала втрату союзника, порівнюючи стрімку й успішну операцію США з неспроможністю Росії встановити контроль над Україною за майже чотири роки війни. Водночас для Москви дії Вашингтона, які там називають "піратством" Трампа та "зміною режиму" на "задньому дворі" США, виглядають більш прийнятними, особливо якщо Сполучені Штати надовго втягнуться у венесуельську кризу.

"Росія втратила союзника в Латинській Америці. Але якщо це приклад дії доктрини Монро Трампа, як це здається, то Росія також має свою сферу впливу", – сказав високопоставлений російський чиновник на умовах анонімності.

Зазначається, що він мав на увазі прагнення адміністрації Трампа закріпити домінування Сполучених Штатів у Західній півкулі та фактично відродити доктрину Монро XIX століття, яка проголошувала цей регіон сферою впливу Вашингтона. Інший російський чиновник на умовах анонімності заявив, що в Москві розцінюють американську операцію як очевидну спробу взяти під контроль нафтові ресурси Венесуели, звернувши увагу на те, що більшість західних країн не висловили з цього приводу відкритої критики.

Водночас Володимир Путін прагне закріпити російський вплив на пострадянському просторі — у країнах Центральної Азії, на Кавказі та в Україні, що з моменту завершення холодної війни постійно наштовхується на протидію з боку США.

Колишній радник Кремля Сергій Марков зауважив, що цей випадок, на його думку, демонструє фактичне домінування "права сили" та розмивання міжнародного права — з реальністю, з якою Росія, за його словами, стикається вже тривалий час.

"Те, що Трамп щойно "вкрав" президента іншої країни, показує, що міжнародного права фактично не існує – є лише закон сили – але Росія це давно знає", – сказав він.

Марков також наголосив, що умовну "доктрину Донро", про яку говорить Трамп, можна тлумачити по-різному: як прагнення США до глобального лідерства або як небажання миритися з присутністю інших великих держав поблизу власних кордонів.

"Чи справді США готові визнати домінування Росії над колишнім Радянським Союзом, чи просто США настільки сильні, що не терпітимуть жодних великих держав навіть поблизу себе?", - вказує він.

Венесуела / Інфографіка: Главред

При цьому для Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна зосередженість американського президента на проблемах Західної півкулі й можливе "застрягання" США в цьому регіоні виглядає цілком прийнятною з огляду на пріоритети Росії в Україні та Китаю щодо Тайваню.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи. Також над містом зафіксували польоти американських гелікоптерів Chinook. Про це повідомило агентство Reuters.

У Міністерстві закордонних справ Росії засудили дії США, спрямовані на повалення режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі 3 січня. У Кремлі висловили серйозну стурбованість подіями та негативно оцінили кроки Вашингтона.

В Україні наголосили, що держава послідовно підтримує право народів на вільне життя без диктатури, утисків і порушень прав людини. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, режим Мадуро системно порушував ці принципи в усіх сферах.

