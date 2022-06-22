Таролог спрогнозував дату смерті Путіна: хто може стати його наступником

Таролог Макс Гордєєв спрогнозував дату смерті Путіна/ Reuters, pixabay.com

Російський диктатор Володимир Путін може померти через дев’ять місяців, тобто у лютому 2023 року.

Про це розповів відомий екстрасенс і таролог Максим Гордєєв в ефірі шоу "Сніданок з Україною". При цьому він зазначив, що це ймовірна смерть, і точно стверджувати, що Путін піде з життя саме в цей час, поки що не можна.

"У колоді 22 карти – 22 аркана. Я витягатиму одну за одною, і ми побачимо, через скільки місяців буде його ймовірна смерть. 9 місяців за картами… через 9 місяців. Але ви маєте розуміти, що це імовірна смерть. Я бачу, що доля зараз вирішує, що з ним робити", – зазначив ясновидець.

При цьому він наголосив, що не варто сліпо розраховувати, що смерть Путіна означатиме неодмінне закінчення війни в Україні. Адже може бути такий сценарій, за якого після смерті нинішнього російського диктатора на його місце прийде ще гірша людина. Екстрасенс натякнув, що це може бути, наприклад, глава Чечні Рамзан Кадиров.

"Тому раджу довіряти зорям, долі та Всесвіту. Вони знають, що роблять. Звісно, коли помре путлер – всі радітимуть. Але він має померти так, щоб на його місце не став ще більший тиран. Я боюся, що це буде "дон", адже є такі дзвіночки", – зазначив Гордєєв.

Раніше астролог Валентина Віттрок розповіла, коли закінчиться війна і буде підписаний мирний договір. За її словами, чекати переговорів доведеться ще кілька місяців, а у червні-липні бойові дії лише загостряться.

Також раніше відомий астролог Влад Росс розповів, що у червні на фронті ще буде спостерігатися складна ситуація, оскільки поставки зброї від країн Заходу зараз на рівні 10% від кількості, необхідної ЗСУ для досягнення паритету з країною-терористом РФ.

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