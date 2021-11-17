Втрачають сили і вагу: лікар назвав незвичайні симптоми COVID-штаму Дельта

Зараження коронавірусом можна переплутати з отруєнням / Фото Reuters

Симптоми штаму коронавірусу Дельта часто можуть нагадувати отруєння. Зокрема, це нудота та інші розлади шлунково-кишкового тракту.

Терапевт Андрій Роханський розповів в інтерв'ю УНН, що через нудоту, викликану COVID-19, заражені українці швидше втрачають сили, оскільки не можуть їсти.

Лікар порадив при наявності нудоти проаналізувати, що їла людина напередодні. Якщо вона не схильна до вживання їжі сумнівного характеру, треба пройти тестування на коронавірус у сімейного лікаря.

"Бувало, що людям здавалося, що вони вчора з'їли щось не те. Але насправді це був коронавірус", – сказав Роханський.

Він нагадав, що наслідки захворювання на коронавірус можуть бути досить серйозними, і закликав не ігнорувати симптоми захворювання.

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Лікар додав, що колективний імунітет, який може сформуватися у разі масовій вакцинації населення, допоможе знизити кількість заражень COVID-19.

"Якщо у нас є вакцина, то ми повинні її використовувати і пройти імунізацію", – резюмував Роханський.

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Як повідомляв Главред, раніше голова приватної клініки і радник Львівського міського голови з медичних питань Тарас Жиравецький розписав, як по днях протікає COVID-19 у заражених штамом Дельта.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 308 жителів країни. Крім того, встановлено новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було. Всього померли від коронавірусу майже 78 тисяч українців.

Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021 року, в Україні зафіксували 833 летальних випадки - це був попередній антирекорд смертей за добу.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

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