Деякі люди не хворіють на COVID-19: учені з'ясували причину

Результати нового дослідження можуть мати вирішальне значення при розробці вакцини від коронавірусу іншого типу, заявили в університеті Редінга.
Коронавірусом перехворіли мільйони людей у всьому світі, проте є й такі, хто жодного разу не заразився COVID-19. Учені з'ясували, що це пов'язано зі збільшенням Т-клітин, які реагували на Sars-cov-2.
Т-клітини - це так звані клітини пам'яті від попередніх інфекцій, викликані іншими сезонними коронавірусами, які призводять, наприклад, до застуди. Вони і захищали від коронавірусу, йдеться в дослідженні, результати якого опублікував британський науковий журнал Nature.
Учені пояснили, що імунні клітини "винюхують" білки в механізмі реплікації – області коронавірусу, що схожа із сезонними коронавірусами, щоб інфекція зникла на ранній стадії.
"Це дослідження визначає новий проміжний результат - достатньо впливу вірусу, щоб активувати частину вашої імунної системи, але недостатньо для прояву симптомів, виявлення значних рівнів вірусу або встановлення відповіді антитіл", - сказав доцент біомедичних технологій в університеті Редінга Олександр Едвардс.
Учений додав, що висновки з цього дослідження можуть мати вирішальне значення при розробці вакцини від коронавірусу іншого типу.
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Як повідомляв Главред, коронавірус в Європі продовжує бушувати. Причому континент став єдиним регіоном світу, де неухильно зростають як випадки захворюваності на COVID-19, так і смертність. Зокрема, за останній тиждень смертність від COVID-19 збільшилася на 10 відсотків, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
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