Топ-3 неочевидних факторів, які викликають запаморочення

Як каже лікар-кардіолог Ольга Козлова, спровокувати у людини тривале запаморочення можуть відразу кілька факторів. Часом не цілком очевидних.
Запаморочення - вкрай неприємне явище, яке створює відчуття обертання в просторі. Лікар-кардіолог Ольга Козлова для порталу "Москва 24" назвала три приховані причини запаморочення.
1. Неправильно підібрані окуляри
Одна з причин запаморочення може полягати в окулярах, які ми носимо. Лікар розповіла, що пацієнти часто самі призначають собі окуляри і не можуть підібрати відповідні розміри, відстані, діоптрії.
2. Міжхребцева грижа
Неочевидною причиною запаморочення може стати міжхребцева грижа. Грижа тисне на хребетну артерію, яка живить мозочок і стовбур головного мозку. "При порушенні кровопостачання виникає такий симптом як запаморочення", - повідомила Козлова.
Медик також додала, що виявити міжхребцеву грижу допоможуть певні тести, які призначає лікар-невролог при зверненні.
3. Анемія
Через дефіцит заліза і вітаміну B12 молоді люди можуть хворіти на анемію, при якій клітини головного мозку не в повному обсязі насичуються киснем. Звідси з'являється кисневе голодування, а далі – запаморочення.
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