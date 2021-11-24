Топ-3 неочевидних факторів, які викликають запаморочення / ua.depositphotos.com

Запаморочення - вкрай неприємне явище, яке створює відчуття обертання в просторі. Лікар-кардіолог Ольга Козлова для порталу "Москва 24" назвала три приховані причини запаморочення.

1. Неправильно підібрані окуляри

Одна з причин запаморочення може полягати в окулярах, які ми носимо. Лікар розповіла, що пацієнти часто самі призначають собі окуляри і не можуть підібрати відповідні розміри, відстані, діоптрії.

2. Міжхребцева грижа

Неочевидною причиною запаморочення може стати міжхребцева грижа. Грижа тисне на хребетну артерію, яка живить мозочок і стовбур головного мозку. "При порушенні кровопостачання виникає такий симптом як запаморочення", - повідомила Козлова.

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Медик також додала, що виявити міжхребцеву грижу допоможуть певні тести, які призначає лікар-невролог при зверненні.

3. Анемія

Через дефіцит заліза і вітаміну B12 молоді люди можуть хворіти на анемію, при якій клітини головного мозку не в повному обсязі насичуються киснем. Звідси з'являється кисневе голодування, а далі – запаморочення.

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Нагадаємо, раніше міжнародні дослідники з'ясували, що діабет другого типу можна передбачити за вмістом в крові білка фоллистатина ще за 19 років до початку розвитку захворювання.

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