Тригерне по повній: гороскоп для Росії на День перемоги 9 травня 2022

Астролог склала гороскоп для Росії

День перемоги 9 травня цього року особливий. По-перше, тому що президент країни-агресора, ймовірно, робитиме все можливе, щоби домогтися хоч якихось успіхів у війні з Україною, щоб пояснити своєму народу, в чому був сенс вторгнення в нашу країну. А, по-друге, 9 травня 2022 - незвичайний день з точки зору астрології. Деталі розкрила астролог Ірина Звягіна.

"Дата 9 травня в 2022 році - особлива. У гороскопі Росії є точна опозиція Венери з Плутоном. Теми війни та миру рознесені по полюсах. То "чи хочуть росіяни війни", то "я їх знищу" (путін). І ось на дату дня перемоги транзитний Уран заходить на Венеру Росії. Тригерне по повній", - написала фахівець у Facebook.

За словами Звягіної, Уран довго чекає і готує ґрунт – а потім руйнує реальність.

"Не захотіли шляхом Юпітера інтегруватися в світ - отримаєте завдання із зовсім іншими умовами. Не знаю, що саме це буде, але якщо Плутон - війна, то Венера – благополуччя нації в цілому, і удар буде завдано по цьому полюсу", - зазначила вона.

Астролог уточнила, що удар по благополуччю росіян буде завдано не за один день.

"Уран "потопчеться" по Венері Росії в травні 2022-го, а потім повернеться в грудні, щоби напіддати, і пробуде в цій точці до весни 2023 року", - розповіла Звягіна.

Довідка. До 2015 року Україна разом з іншими країнами СНД святкувала 9 травня як День перемоги у Великій Вітчизняній війні (1941-1945 рр.). Цей день був святковим і неробочим.

У 2015 році в рамках декомунізації Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким Україна разом з іншими західними країнами відзначає 8 травня День пам'яті й примирення, а 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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