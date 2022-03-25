"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФ

Володимир Путін / Reuters

Експерт з хімічної зброї і колишній армійський офіцер Хеміш де Бреттон-Гордон охарактеризував главу РФ Володимира Путіна як "пораненого лева, що втратив обидві ноги". Про це він заявив виданню Express.

За словами військового, російський президент абсолютно недооцінив свого ворога у війні проти України - його армія погано підготовлена, про що свідчить нестача боєприпасів, палива та їжі. Це означає, що Путін зазнав стратегічної військової поразки.

Але експерт стверджує, що ця вразливість робить Путіна дуже небезпечним, оскільки він, ймовірно, звернеться до нестандартної зброї, такої як ядерна або хімічна, в щоб забезпечити собі перемогу.

читайте також"Україна перемагає у війні": американський професор навів низку доказів провалу армії ПутінаНагадаємо, американський професор Еліот А. Коен заявив, що Україна виграє у війні з Росією і цій перемозі є багато доказів. Зокрема, відсутність у РФ прогресу на лінії фронту, що є лише половиною картини.

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