Вчені знайшли найкращий для серця час сну / ua.depositphotos.com

У людей, які засинають у період з 22: 00 до 23: 00, помітно нижче ризик розвитку серцево-судинних захворювань. До такого висновку прийшли дослідники з Великобританії, повідомляє портал European Heart Journal – Digital Health.

Співробітники компанії Huma Therapeutics проаналізували дані більш ніж 88 тисяч учасників дослідження UK Biobank. Інформація про те, коли вони засипали і прокидалися, збиралася за допомогою носяться на зап'ясті акселерометрів протягом семи днів. Крім того, вчені фіксували також їх фізичний стан і соціальний стан.

Здоров'я учасників відстежувалося протягом шести років. Вчені знайшли, що за цей час серцево-судинні захворювання розвинулися у 3172 учасників (3,6 %). Найчастіше їм були схильні ті, хто лягав спати опівночі і пізніше, менше — ті, хто засипав у відрізок з 22:00 до 22:59. Дослідники проаналізували зв'язок між часом відходу до сну і серцево-судинними захворюваннями, взявши до уваги супутні фактори — тривалість і регулярність сну, хронотип людини і так далі.

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