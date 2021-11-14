Вчені знайшли нову небезпечну властивість пальмової олії / Reuters

Вплив високих концентрацій однією з жирних кислот, які входять до складу пальмової олії, сприяє швидкому поширенню ракових клітин. До такого висновку прийшли вчені з Іспанії та США. Результати їх дослідження опубліковані в журналі Nature.

Біологи з Інституту науки і технологій в Барселоні, разом з колегами з інших інститутів і університетів Іспанії та США, провели експеримент, в ході якого вони впливали високими концентраціями жирних кислот пальмової олії на ракові клітини людини, а потім підсаджували їх мишам. Результати показали, що одна з таких жирних кислот-пальмітинова кислота-сприяла розвитку метастаз раку ротової порожнини і шкіри у мишей, хоча і не впливала на появу самої пухлини.

Ракові клітини, які піддавалися впливу пальмітинової кислоти протягом короткого часу, залишалися високо метастатичними навіть після того, як пальмітинова кислота була видалена з раціону.

Вчені сподіваються, що розуміння природи цієї клітинної комунікації дозволить їм створити спосіб її блокування.

"Ми не зосереджуємося на тому, який тип дієти підходить або не підходить пацієнтам з метастатичним раком. Замість цього ми зосереджуємося на нових потенційних цілях, які ми могли б придушити, що мало б реальну терапевтичну користь для пацієнта незалежно від його дієти", ‒ говорить керівник групи вчених, професор Сальвадор Аснар-Беніта.

Реклама

читайте такожВ Україні виявили тонни фальшивого масла: як відрізнити підробку

Нагадаємо, раніше людям з підвищеним артеріальним тиском і слабкими судинами лікарі порадили уникати підйому важких гантель або гир.

Дієтолог проекту Natures Aid Дженні Логан назвала овоч, сік якого потрібно пити натщесерце проти високого тиску.