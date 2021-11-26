Вчені знайшли помітну на руках нову ознаку небезпечного рівня холестерину/ ua.depositphotos.com

Оніміння кистей і відчуття, що рукам постійно холодно, вказують на багаторазово підвищений рівень холестерину в крові. Про це повідомляє британська газета Daily Express з посиланням на експертів Американського коледжу хірургії стопи і гомілковостопного суглоба.

"Через високий вміст холестерину в крові судини в організмі звужуються або навіть закупорюються. Кров не надходить в повному обсязі. В результаті виникають відчуття поколювання. Надалі це може призвести до ураження периферичних артерій", — пояснили фахівці.

До інших ознак проблем з артеріями відносять болі в ногах і судоми. У тих, хто страждає від надлишку холестерину, також з'являються виразки на гомілках і ступнях. Може змінитися колір шкіри на пальцях ніг, уточнюють вчені.

Високий рівень холестерину збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, закупорюючи судини. Залежно від частини тіла це, повідомляють вчені, може спровокувати інсульт або Серцевий Напад.

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