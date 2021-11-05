Вчені спростували міф про те, що відмова від алкоголю продовжує життя / УНІАН

Довгий час вважали, що мале або помірне вживання алкоголю приносить користь для здоров'я. Колектив німецьких вчених провів дослідження, яке свідчить про зворотне. Така стаття була опублікована в журналі PLOS Medicine.

Німецькі вчені проаналізували дані випадкової вибірки з 4028 дорослих жителів Німеччини, які в 1996-1997 роках брали участь в стандартизованому інтерв'ю з питаннями про спосіб життя, захворюваннях і вживанні алкоголю. На момент опитування учасникам було від 18 до 64 років.

Дослідники виявили, що відносно довге життя непитущих найчастіше пояснюється не утриманням від алкоголю, а іншими факторами, такими як хронічні захворювання, щоденне куріння або прийом наркотиків, зловживання алкоголем в минулому і пов'язані з цим розлади здоров'я.

"Довгий час вважалося, що споживання алкоголю від низького до помірного може мати позитивний вплив на здоров'я. Зазвичай виходили з того, що непитущі вмирають раніше, ніж слабо або помірно п'ють люди. Ми виявили, що у більшості непитущих в анамнезі були проблеми з алкоголем або наркотиками, ризиковане вживання алкоголю, щоденне куріння тютюну або слабке здоров'я, тобто фактори, які передбачають ранню смерть", ‒ говорить керівник дослідження Ульріха Джона (Ulrich John) з Медичної школи Грайфсвальдського університету.

В цілому, автори статті відзначають, що люди, які не п'ють спиртне, далеко не завжди мають більш короткий очікуваний час життя.

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