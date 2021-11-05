Вчені спростували міф про те, що відмова від алкоголю продовжує життя

В цілому, німецькі вчені, автори досліджень відзначають, що люди, які не п'ють спиртне, далеко не завжди мають більш короткий очікуваний час життя.
Довгий час вважали, що мале або помірне вживання алкоголю приносить користь для здоров'я. Колектив німецьких вчених провів дослідження, яке свідчить про зворотне. Така стаття була опублікована в журналі PLOS Medicine.
Німецькі вчені проаналізували дані випадкової вибірки з 4028 дорослих жителів Німеччини, які в 1996-1997 роках брали участь в стандартизованому інтерв'ю з питаннями про спосіб життя, захворюваннях і вживанні алкоголю. На момент опитування учасникам було від 18 до 64 років.
Дослідники виявили, що відносно довге життя непитущих найчастіше пояснюється не утриманням від алкоголю, а іншими факторами, такими як хронічні захворювання, щоденне куріння або прийом наркотиків, зловживання алкоголем в минулому і пов'язані з цим розлади здоров'я.
"Довгий час вважалося, що споживання алкоголю від низького до помірного може мати позитивний вплив на здоров'я. Зазвичай виходили з того, що непитущі вмирають раніше, ніж слабо або помірно п'ють люди. Ми виявили, що у більшості непитущих в анамнезі були проблеми з алкоголем або наркотиками, ризиковане вживання алкоголю, щоденне куріння тютюну або слабке здоров'я, тобто фактори, які передбачають ранню смерть", ‒ говорить керівник дослідження Ульріха Джона (Ulrich John) з Медичної школи Грайфсвальдського університету.
В цілому, автори статті відзначають, що люди, які не п'ють спиртне, далеко не завжди мають більш короткий очікуваний час життя.
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