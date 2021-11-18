Вчені озвучили сумний прогноз щодо смертності від COVID в Україні

Статистика смертності від коронавірусу в Україні / Reuters

До кінця нинішнього року кількість смертей від коронавірусу може скласти 100 тисяч осіб, заявив в інтерв'ю DW голова робочої групи з математичного моделювання подальшого розвитку епідемії COVID-19, заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Ігор Бровченко.

"До кінця року, швидше за все, буде ще 15-20 тисяч нових офіційно підтверджених смертей. Тобто до кінця року загальна кількість жертв з початку епідемії COVID-19, за офіційними даними, може досягти 90-100 тисяч. Це найреалістичніший сценарій", - сказав він.

Бровченко зазначив, що спад показників захворюваності COVID-19 до показників, які фіксувалися в серпні-вересні, триватиме до січня 2022 року.

За його словами, в останні дні смертність від коронавірусу в Україні не зростає.

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"Ми ще не можемо однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, але можемо сказати, що вона вже припинила зростання. Якщо пік захворюваності вже пройдено близько двох тижнів тому, то можемо очікувати, що зараз проходимо піковий період по смертності, днями ми повинні зафіксувати досить впевнене падіння смертності", - заявив Бровченко.

Зазначимо, що станом на ранок четверга, 18 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 591 жителя країни. У тому числі захворіли 1478 дітей і 377 медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 3 907 осіб; летальних випадків - 752; одужали 19 633 особи.

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