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Вчені пояснили, як пов'язані гіпертонія і фісташки

28 грудня 2021, 04:22

Фахівці провели дослідження, в якому брали участь дві групи випробовуваних, які страждають від схильності до підвищеного артеріального тиску і діабету.

Фісташка
Фісташка / ua.depositphotos.com

Вчені з Американської кардіологічної асоціації повідомили, що фісташки можуть допомогти в боротьбі з гіпертонією. Про це повідомляє портал Daily Express.

Фахівцями було проведено дослідження, в якому брали участь дві групи випробовуваних, які страждають одночасно від схильності до підвищеного артеріального тиску і діабету другого типу.

Перша група випробовуваних харчувалася продуктами з низьким вмістом жиру і великою кількістю вуглеводів, а в раціон другої групи дослідники включили фісташки.

Через чотири тижні спостережень фахівці прийшли до висновку, що завдяки фісташкам вдалося значно знизити загальний периферичний опір. Крім того, підвищився серцевий викид і покращилися деякі показники варіабельності серцевого ритму.

"Систолічний амбулаторний артеріальний тиск значно знизився після фісташкової дієти, причому найбільше це спостерігалося під час сну", — підкреслили дослідники.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, перше — має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.

viber
здоров'я організм фісташка
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