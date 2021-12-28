Вчені пояснили, як пов'язані гіпертонія і фісташки

Вчені з Американської кардіологічної асоціації повідомили, що фісташки можуть допомогти в боротьбі з гіпертонією. Про це повідомляє портал Daily Express.

Фахівцями було проведено дослідження, в якому брали участь дві групи випробовуваних, які страждають одночасно від схильності до підвищеного артеріального тиску і діабету другого типу.

Перша група випробовуваних харчувалася продуктами з низьким вмістом жиру і великою кількістю вуглеводів, а в раціон другої групи дослідники включили фісташки.

Через чотири тижні спостережень фахівці прийшли до висновку, що завдяки фісташкам вдалося значно знизити загальний периферичний опір. Крім того, підвищився серцевий викид і покращилися деякі показники варіабельності серцевого ритму.

"Систолічний амбулаторний артеріальний тиск значно знизився після фісташкової дієти, причому найбільше це спостерігалося під час сну", — підкреслили дослідники.

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