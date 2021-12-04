Вчені пояснили, чи корисно їздити на велосипеді / ua.depositphotos.com

Широке поширення їзди на велосипеді у великих містах може вберегти кілька сотень тисяч людей від передчасної смерті. Про це говорить В статті, опублікованій в журналі Environmental Health Perspectives.

Вчені Університету штату Колорадо проаналізували тенденції до широкого використання велосипедів, а також рівень міського велосипедного руху в 17 країнах, включаючи Бразилію, Канаду, Китай, Данію, Єгипет, Францію, Німеччину, Індію, Індонезію, Італію, Японію, Мексику, Нідерланди, Росію, Південну Африку, Великобританію і США.

Вони також змоделювали сценарій широкого застосування велосипедів до 2050 року, рівень якого може зрости завдяки політиці, спрямованій на поліпшення умов велосипедної їзди. Рівень смертності при цьому був пов'язаний з кількістю дорожньо-транспортних пригод, забрудненням повітря і фізичною активністю.

Як кажуть дослідники, щороку можна запобігти до 205 424 епізодів передчасної смерті серед міського населення у віковому діапазоні від 20 до 64 років за умови, якщо всі велосипедні поїздки замінюють собою поїздки на автотранспорті.

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