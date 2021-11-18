Уб'є більше людей, ніж COVID-19: вчені передрекли появу нової суперхвороби

Наступна смертельна пандемія почнеться з тваринницьких ферм / Фото pixaby

Вирощування тварин на м'ясо і шкіру в промислових масштабах здатне призвести до появи вірусу, який вб'є близько мільярда людей. Таку думку озвучив епідеміолог Роб Уоллес.

На думку експерта, наступна пандемія прийде саме з промислових ферм, повідомляє болгарське видання Dnes.dir.

Уоллес зазначив, що поки що проблема під контролем, але вже є приводи для занепокоєння. Наприклад, в грудні 2020 року на фермі під російською Астраханню загинули 100 тисяч курей. Причиною виявився штам пташиного грипу H5N8. У 2021 році стало відомо про перше зараження людей пташиним грипом в Китаї – вірус підхопили семеро людей. За кілька тижнів в Китаї вже іншим штамом пташиного грипу H5N6 вперше заразилися люди. Причому до початку листопада більше половини з усіх 48 інфікованих померли. Можна припустити, що вірус мутував і став дуже небезпечним.

Чому нові хвороби прийдуть з ферм

На фермах тварини у великій кількості скупчені на маленькому просторі в темряві. Це ідеальні умови для появи і поширення вірусів.

Крім того, на подібних фермах у великій кількості використовуються вакцини і антибіотики. У зв'язку з цим імунітет тварин слабшає, що сприяє появі вірусів.

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Фахівець додав, що потенційна пандемія пташиного грипу може бути смертоноснішою, ніж COVID-19.

Як повідомляв Главред, влітку 2021 року Києві з Інституту біотехнології та штамів мікроорганізмів вкрали небезпечний вірус. Це зробила співробітниця, яка працювала там 20 років. Збудник пташиної чуми жінка зберігала вдома в холодильнику.

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