Вчені розповіли, чи є оптимальна дієта для схуднення / УНІАН

Найважливіший фактор ефективності дієт для схуднення і зниження ваги при діабеті другого типу — низька калорійність. Про це говорять результати порівняльного дослідження, яке було проведено вченими з Великобританії і Нової Зеландії. Відповідна стаття була опублікована в журналі Європейської асоціації з вивчення діабету Diabetologia.

Автори відзначають, що крім генетичної схильності, початок діабету другого типу часто пов'язано з надмірною вагою, а причиною хвороби стає порушення комплексної взаємодії гормонів кишечника і метаболітів кишкової мікробіоти, що приводить до розвитку слабких запальних процесів.

Результати аналізу показали, що найбільше зниження ваги досягається за допомогою дієт з дуже низьким вмістом калорій, в яких замість натуральних висококалорійних продуктів використовують замінники. Наприклад, при обмеженні до 830 кілокалорій в день протягом 12 тижнів з подальшим дотриманням дієти з відносно низьким вмістом жирів і високим вмістом вуглеводів, показники ремісії по закінченні року склали 46-61%.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.