Вчені розповіли про несподіваний секрет здоров'я і молодості / УНІАН

Недоїдання захищає організм від хвороб і старіння. Про це повідомляє норвезьке видання Forskning з посиланням на дослідження групи вчених.

Як пояснила біолог Мітчелл Лі (Mitchell B. Lee) з Вашингтонського університету, мова йде про основоположний біологічний механізм регуляції процесу старіння. Лі були вивчені кетогенна, низькобілкова і розвантажувальна дієти, періодичне голодування і їжа з обмеженням за часом. Був названий несподіваний секрет здоров'я і молодості.

Лі зазначила, що періодичне голодування було протестовано на тваринах і дало багатообіцяючі результати.

Найбільше життя щурів під час експериментів продовжувала дієта, що імітує голодування. Вчені вважають, що під час голодування має місце інгібування білка mTOR. Крім того, дослідження дозволило з'ясувати, що голодні, Низьковуглеводні дієти і періодичні жорсткі пости можуть забезпечити довге і більш здорове життя.

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