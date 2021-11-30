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Вчені розповіли про несподіваний секрет здоров'я і молодості

30 листопада 2021, 04:12

Як пояснила вчений-біолог, доктор Мітчелл Лі, новий спосіб був протестований на тваринах і поки дає групі дослідників багатообіцяючі результати.

Їжа, дієта
Вчені розповіли про несподіваний секрет здоров'я і молодості / УНІАН

Недоїдання захищає організм від хвороб і старіння. Про це повідомляє норвезьке видання Forskning з посиланням на дослідження групи вчених.

Як пояснила біолог Мітчелл Лі (Mitchell B. Lee) з Вашингтонського університету, мова йде про основоположний біологічний механізм регуляції процесу старіння. Лі були вивчені кетогенна, низькобілкова і розвантажувальна дієти, періодичне голодування і їжа з обмеженням за часом. Був названий несподіваний секрет здоров'я і молодості.

Лі зазначила, що періодичне голодування було протестовано на тваринах і дало багатообіцяючі результати.

Найбільше життя щурів під час експериментів продовжувала дієта, що імітує голодування. Вчені вважають, що під час голодування має місце інгібування білка mTOR. Крім того, дослідження дозволило з'ясувати, що голодні, Низьковуглеводні дієти і періодичні жорсткі пости можуть забезпечити довге і більш здорове життя.

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Нагадаємо, раніше лікарі розповіли, які чаї допомагають якісно схуднути. Медики стверджують, що певні види чаїв надають неоціненну допомогу в скиданні ваги.

Вчені з'ясували, який чай корисніше всього для організму. Дослідники стверджують, що чай з одного популярного плоду вкрай корисний для тіла.

viber
здоров'я дієта овочі
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