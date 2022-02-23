Вчені розповіли, корисні для організму харчові добавки / ua.depositphotos.com

Вживання високої добової дози добавки омега-3 в певних випадках може врятувати від різних наслідків стресу ‒ прискорене старіння організму, зменшуючи пошкодження і посилюючи захист на клітинному рівні. Відповідний матеріал був опублікований в спеціалізованому виданні Molecular Psychiatry.

Вчені з Університету штату Огайо (США) розділили волонтерів на три групи. У двох з яких випробовувані протягом чотирьох місяців кожен день отримували або 2,5 грама, або 1,25 грама жирних кислот омега-3, а в третій - плацебо.

До і після курсу прийому харчових добавок учасники виконали соціальний стрес-тест Трієра (TSST), який полягає в тому, що кожен випробуваний проходить співбесіду, яка складається з двох етапів ‒ п'ятихвилинна самопрезентація перед журі та усна арифметична задача. А TSST, в свою чергу, надійно збільшує у людини рівень біомаркерів стресу.

Омега-3 жирні кислоти поліпшували постстресову активність теломерази і IL-10. Вона в групі плацебо знижувалася на 24% і 26% відповідно. Біодобавки в кількості 2,5 грама (найвища доза в дослідженні) в день також знизили загальний рівень кортизолу і IL-6 на 19% і 33% в порівнянні з групою плацебо. Таким чином, укладають фахівці, омега-3 рятують організм від старіння, яке прискорене стресовими факторами, а також знижують ризик депресії.

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