Шмигаль похвалився, що США постачатимуть вугілля в Україну

Вугілля в Україну постачатимуть із США - Шмигаль / УНІАН

Україна домовилася з США про постачання вугілля через перекриті Росією постачання. Наступного тижня прийде перший корабель, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Вугільні компанії США готові поставляти це вугілля. Наша делегація домовилася про це", - сказав Шмигаль.

За його словами, перший корабель з вугіллям з США має прийти в Україну наступного тижня. Він доставить паливо для Центренерго. Прем'єр уточнив, що в уряді пройшла нарада з оплати і закупівлі наступних партій вугілля на грудень, січень і лютий, і гроші для цього є.

"Є інформація про те, що вугілля з Казахстану через Тамань через порт виходить і буде направлятися в Україну. Залізничне сполучення дійсно заблоковано, але морським транспортом є інформація, що перший корабель відправлять найближчими днями", - додав глава уряду.

Дефіцит вугілля в Україні

Україна не накопичила достатнього рівня запасів вугілля напередодні старту опалювального сезону. Тому з'являються побоювання, пов'язані з нестачею електроенергії в країні.

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Заступник міністра енергетики Максим Немчинов раніше заявляв, що в Україні недостатньо запасів вугілля для того, щоб пройти опалювальний сезон. Однак у Києва є мільйонні контракти на поставку вугілля, а відомство сподівається на стабільну роботу атомних електростанцій.

12 листопада в Міністерстві енергетики розповіли про те, що Київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Харківську ТЕЦ-5 переводять на газ. Подібні заходи повинні допомогти заощадити приблизно 150 тисяч тонн вугілля на місяць.

Згідно з даними держкомпанії Укренерго, в Україні через нестачу вугілля не працюють 60% ТЕС. Потрібне навантаження виробляють тільки 3 блоки з 23 державних електростанцій.

Крім того, за відомостями Міненерго, запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій, опустилися нижче позначки 500 тисяч тонн.

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