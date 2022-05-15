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Україна перемогла в Євробаченні-2022 - тріумф Kalush Orchestra

15 травня 2022, 02:01

Stefania принесла Україні третю перемогу в міжнародному пісенному конкурсі.

У Євробаченні-2022 перемогла Україна - гурт Kalush Orchestra / instagram.com/eurovision

У ніч з 14 на 15 травня на сцені арені PalaOlimpico в Турині відбувся грандіозний фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022.

Поборотися за звання кращого виконавця вийшли представники 25 країн - Чехія, Румунія, Португалія, Фінляндія, Швейцарія, Франція, Норвегія, Вірменія, Італія, Іспанія, Нідерланди, Україна, Німеччина, Литва, Азербайджан, Бельгія, Греція, Ісландія, Молдова, Швеція, Австралія, Великобританія, Польща, Сербія та Естонія.

За результатами глядацького голосування та оцінок журі Євробачення в 2022 році виграла Україна та її представники - гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Український реп-гурт з Калуша, Івано-Франківська обл., виконав пісню Стефанія, яку Олег Псюк написав про свою матір.

Наприкінці виступу Kalush Orchestra зі сцени PalaOlimpico вигукнули заклик про порятунок українського міста Маріуполь від блокади окупантів рф, а також людей, які зараз перебувають в Азовсталі в ув'язненні.

Виступ Kalush Orchestra у фіналі Євробачення - 2022 в Турині:

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