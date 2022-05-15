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Україна встановила абсолютний рекорд на Євробаченні 2022

15 травня 2022, 03:24

Новий рекорд в історії Євробачення встановили наші Kalush Orchestra.

Євробачення Україна
Євробачення 2022 перемога України / eurovision.tv

У Турині завершився фінал конкурсу Євробачення-2022, де перемогу здобула Україна.

Група Kalush Orchestra отримала 631 бал – це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів.

У 2017 році більше їх зміг зібрати Сальвадор Собрал - 758 балів.

Як повідомляє офіційний сайт Євробачення, згідно з результатами голосування журі країн і глядачів, група Kalush Orchestra зайняла 1 місце в турнірній таблиці конкурсу.

Друге місце здобула Великобританія - 466 балів, третє – Іспанія, 459 балів.

Зазначимо, що під час голосування делегацій різних країн 12 балів Україні віддали не так багато людей.

12 балів від делегацій для України:

  • Польща
  • Молдова
  • Латвія
  • Румунія
  • Литва

12 балів від глядачів для України:

  • Італія
  • Франція
  • Ірландія
  • Ісландія
  • Іспанія
  • Великобританія
  • Данія
  • Німеччина
  • Австрія
  • Естонія
  • Латвія
  • Литва
  • Польща
  • Азербайджан
  • Болгарія
  • Молдова
  • Чехія
  • Грузія
  • Сан-Марино
  • Австралія
  • Бельгія
  • Кіпр
  • Нідерланди
  • Швеція
  • Ізраїль
  • Португалія
  • Норвегія
  • Фінляндія
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Це новий рекорд в історії Євробачення - коли за учасників голосує така велика кількість людей з інших країн.

Загалом участь у конкурсі брало 40 країн, а до фіналу потрапили 25 учасників.

Україна виграла Євробачення 2022

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra.

Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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Євробачення Євробачення-2022 Kalush Orchestra
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