Україна встановила абсолютний рекорд на Євробаченні 2022

Новий рекорд в історії Євробачення встановили наші Kalush Orchestra.
У Турині завершився фінал конкурсу Євробачення-2022, де перемогу здобула Україна.
Група Kalush Orchestra отримала 631 бал – це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів.
У 2017 році більше їх зміг зібрати Сальвадор Собрал - 758 балів.
Як повідомляє офіційний сайт Євробачення, згідно з результатами голосування журі країн і глядачів, група Kalush Orchestra зайняла 1 місце в турнірній таблиці конкурсу.
Друге місце здобула Великобританія - 466 балів, третє – Іспанія, 459 балів.
Зазначимо, що під час голосування делегацій різних країн 12 балів Україні віддали не так багато людей.
12 балів від делегацій для України:
- Польща
- Молдова
- Латвія
- Румунія
- Литва
12 балів від глядачів для України:
- Італія
- Франція
- Ірландія
- Ісландія
- Іспанія
- Великобританія
- Данія
- Німеччина
- Австрія
- Естонія
- Латвія
- Литва
- Польща
- Азербайджан
- Болгарія
- Молдова
- Чехія
- Грузія
- Сан-Марино
- Австралія
- Бельгія
- Кіпр
- Нідерланди
- Швеція
- Ізраїль
- Португалія
- Норвегія
- Фінляндія
Це новий рекорд в історії Євробачення - коли за учасників голосує така велика кількість людей з інших країн.
Загалом участь у конкурсі брало 40 країн, а до фіналу потрапили 25 учасників.
Україна виграла Євробачення 2022
Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra.
Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.
Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.
Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.
Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.
Читайте також:
- Україна перемогла в Євробаченні - 2022-тріумф Kalush Orchestra
- "Євробачення прийматиме український Маріуполь": Зеленський про перемогу
- "Переможемо окупантів": перша заява Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022