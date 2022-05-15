Україна встановила абсолютний рекорд на Євробаченні 2022

Євробачення 2022 перемога України / eurovision.tv

У Турині завершився фінал конкурсу Євробачення-2022, де перемогу здобула Україна.

Група Kalush Orchestra отримала 631 бал – це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів.

У 2017 році більше їх зміг зібрати Сальвадор Собрал - 758 балів.

Як повідомляє офіційний сайт Євробачення, згідно з результатами голосування журі країн і глядачів, група Kalush Orchestra зайняла 1 місце в турнірній таблиці конкурсу.

Друге місце здобула Великобританія - 466 балів, третє – Іспанія, 459 балів.

Зазначимо, що під час голосування делегацій різних країн 12 балів Україні віддали не так багато людей.

12 балів від делегацій для України:

Польща

Молдова

Латвія

Румунія

Литва

12 балів від глядачів для України:

Італія

Франція

Ірландія

Ісландія

Іспанія

Великобританія

Данія

Німеччина

Австрія

Естонія

Латвія

Литва

Польща

Азербайджан

Болгарія

Молдова

Чехія

Грузія

Сан-Марино

Австралія

Бельгія

Кіпр

Нідерланди

Швеція

Ізраїль

Португалія

Норвегія

Фінляндія

Це новий рекорд в історії Євробачення - коли за учасників голосує така велика кількість людей з інших країн.

Загалом участь у конкурсі брало 40 країн, а до фіналу потрапили 25 учасників.

Україна виграла Євробачення 2022

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra.

Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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