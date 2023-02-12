Українцям почали платити 6 тисяч гривень від чеської організації: де отримати допомогу

Кошти будуть нараховані українцям на картки, зареєстровані в Міністерстві соціальної політики через платіжну систему PrivatMoney.

Пенсії / Колаж фото УНІАН

Всі українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримувати матеріальну допомогу від міжнародних організацій.

Повідомляється, що чеська гуманітарна організація "Людина в біді", яка почала працювати в Україні з 2003 року, почала видавати допомогу 6600 грн.

Грошову допомогу виплачуватимуть через "ПриватБанк".

Хто може отримати допомогу 6600 гривень:

ВПО із зони бойових дій;

українці, які втратили житло, або у яких пошкоджено житло;

люди, які проживають поблизу лінії фронту;

особи, що надають притулок для ВПО.

Допомога буде виплачуватися протягом 3 місяців по 2200 грн до липня поточного року. Таким чином, українці можуть отримати 6600 грн.

Де можна отримати допомогу

Кошти будуть нараховані на картки, зареєстровані в Міністерстві соціальної політики через платіжну систему PrivatMoney. Якщо немає рахунку в даному банку, прийде SMS з номером грошового переказу.

Виплати через платіжну систему PrivatMoney з контрольним номером можна отримати в банкоматі у відділенні ПриватБанку, Приват24, ВЗГ, або за телефоном підтримки клієнтів 3700 — на картку Приватбанку.

Подробиці про організацію

Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" (People in Need) розпочала свою роботу в Україні у 2003 році та розгорнула проекти у 23 областях України з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Подробиці можна дізнатися за телефоном гарячої лінії: 0 800 210 174. Також приймаються звернення на електронну адресу: hotline. ukr@peopleinneed.net.

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