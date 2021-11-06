Україні загрожує медичний колапс, до такого не готове жодне місто - медики

В Україні може статися медичний колапс / facebook.com/moz.ukr

Погіршення ситуації з коронавірусом може стати причиною медичного колапсу в регіонах. Також кількість госпіталізацій з COVID-19 може збільшитися до 8 тисяч осіб на добу, повідомив львівський лікар Тарас Жиравецький, пише ТСН.

За словами медика, в РНБО прогнозують, що пік буде тільки через 3-4 тижні.

"Тих 20 тисяч офіційних інфікованих, які ми бачимо, відповідають реальним 100 тисячам випадків в Україні. Думаю, що ми можемо побачити цифру і 6 і до 8 тисяч госпіталізацій за добу", - каже лікар.

До такого великого напливу пацієнтів з коронавірусом не готове жодне українське місто.

"Не готове жодне місто. Це зараз не тільки в Каховці, а й у багатьох містах розгортатимуть мобільні госпіталі для хворих COVID-19. Зараз Львів пробує доробити ще 300-400 ліжок, а це певною мірою важко", – каже лікар.

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Також Тарас Жиравецький зазначив, що у великих містах може початися медичний колапс через брак ліжкомісць, медиків, кисню і ліків.

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Лікар додав, що точково медичний колапс почнеться вже скоро, адже "зараз є проблеми в Одесі і в Харкові, тобто у великих містах. Маленькі міста, напевно, все-таки будуть якось там перебиватися".

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 6 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 25 063 жителів країни. У тому числі захворіла 1 541 дитина і 398 дітей.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 057 осіб; летальних випадків - 793; одужали 11 817 осіб. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та м.Київ (1426).

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