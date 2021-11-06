Лікар назвав головні симптоми нового штаму Дельта-плюс

йтнові симптоми штаму Дельта плюс / Getty

Завкафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Сергій Дубров назвав головні симптоми нового коронавірусу Дельта плюс, повідомляє Коронавірус_інфо.

Нова мутантна форма коронавірусу, яку називають Дельта-плюс, активно поширюється по світу. Крім того, багато людей з коронавірусною хворобою почали скаржитися на сильну нудоту, через що хворим важко харчуватися і пити. За словами лікаря, це дуже погано, оскільки для зменшення інтоксикаційного синдрому потрібно вживати багато рідини.

Основні симптоми COVID-19 майже не змінилися:

підвищена температура;

м'язовий біль; втома; про

утруднене дихання.

"Під час останньої хвилі менша кількість хворих втрачають відчуття нюху і смаку, ніж було раніше. Збільшилася кількість людей з розладом шлунково-кишкового тракту. Як правило, такий симптом частіше зустрічається у дітей", - зазначив Сергій Дубров.

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Також лікар розповів, що через штам Дельта стан пацієнтів може дуже різко погіршитися і буквально через кілька днів з відносно стабільного перейти в критичний.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 6 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 25 063 жителів країни. У тому числі захворіла 1 541 дитина і 398 дітей.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 057 осіб; летальних випадків - 793; одужали 11 817 осіб. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та м.Київ (1426).

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