Українка зняла кліп для зірок світового рівня The Weeknd і Post Malone: фанати в захваті

The Weeknd в кліпі на пісню One Right Now / скріншот

Український кліпмейкер Таня Муіньо святкує чергове досягнення. Одеситка зняла кліп для канадського співака The Weeknd і репера Post Malone на пісню One Right Now, який був представлений в мережі напередодні, набравши понад 2 млн переглядів за менш ніж 24 годин після публікації.

"One Right Now. Прямо зараз! Ви можете повірити? Я все ще ні! Красно дякую всій команді – це було складно і шалено, але ми впоралися!", – написала одеситка на своїй сторінці в Instagram, перерахувавши всіх, хто працював над кліпом.

Ролик вийшов ефектним і досить разючим, оскільки там можна побачити не тільки сексуальних чоловіків, але і перестрілки, а також справжню криваву бійню. Сама ж пісня за звучанням ближче до 80-х, які останнім часом до душі The Weeknd, і оповідає про невірність, і про те, що вона – це вулиця з двостороннім рухом.

One Right Now – перший сингл з четвертого студійного альбому, до якого Post Malone вже давно (знову ж таки, за чутками) приступив. Він стане продовженням його тричі платинового релізу 2019 року Hollywood's Bleeding.

Варто зауважити, що Таня вже знімала кліпи для закордонних зірок. У її скарбничці кліпи для Cardi B, Lil nas X, Katy Perry, ROSALÍA, MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мішель Андраде, LAYAH, Скриптоніт, IOWA. Кожен з них виглядає своєрідно і неповторно.

Творчість українки відзначена престижними преміями, остання з яких – від MTV Video Music Awards 202, церемонія нагородження якої відгриміла в Нью-Йорку 13 Вересня. Відеокліп на пісню MONTERO (Call Me By Your Name), режисером якої була Муіньо разом з Lil Nas X, став найкращим.

