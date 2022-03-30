Україну накриє потужна магнітна буря: чим вона небезпечна і як уберегти своє здоров'я

Магнітна буря / 1zoom.ru

В останній день березня Землю накриє потужна магнітна буря. За прогнозами фахівців, 31 юберезня магнітна буря буде не надто інтенсивною.

Через війну в Україні і постійний стрес, українці зможуть відчути на собі магнітну бурю або спалах на сонці більш гостро, ніж зазвичай.

"Магнітні бурі обрушаться на землю 31 березня і 1 квітня через спалах на сонці. Бурі будуть ставитися до категорії G1", - відзначили вчені лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Небезпечна магнітна буря очікується 1 і 2 квітня.

Як уберегти здоров'я під час магнітної бурі

Слід приділити підвищену увагу своєму здоров'ю в цей день людям з хронічними захворюваннями серцево-судинної і нервової систем.

Магнітна буря може принести головний біль, скачки артеріального тиску, аритмію, загальну слабкість і навіть втрату свідомості.

Потрібно відмовитися від жирної калорійної їжі, приготовленої на основі тваринних жирів, на користь легких овочевих і фруктових страв, нежирної риби, каш.

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Часто реакцією на коливання електромагнітного поля Землі буває дратівливість, відчуття безпричинної тривоги і безсоння, страждаючим від таких проявів потрібно завчасно придбати в аптеці заспокійливі препарати і пити трав'яні чаї.

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