Пішов із життя колишній народний депутат

Помер колишній народний депутат / Фото: РБК-Україна

Помер український політик, колишній народний депутат, почесний голова Київської регіонспоживспілки та Київської облспоживспілки Володимир Пак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його родичів.

Володимир Пак тричі обирався депутатом Київської обласної ради, народним депутатом 4-го скликання, членом фракції Наша Україна, членом Комітету з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та зв'язку, членом партії Народний союз Наша Україна.

Пак був нагороджений медаллю За доблесну працю (1970 р.), Орденом трудового Червоного Прапора (1987 р.), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2010 р.), орденом За заслуги III ступеня (2017 р.).

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Раніше Главред писав про те, що вранці 11 грудня у Києві помер депутат Київради VIII скликання Олексій Новіков (партія Єдність). Політику було всього лиш 38 років.

"Сьогодні вранці від нас пішов мій коханий чоловік, прекрасна людина, син, батько і товариш, Олексій Новіков! Попрощатися з ним можна завтра 12.12.21, в Київському колумбарії на Байковому кладовищі о 14:00. З собою строго заборонено нести вінки, тільки живі квіти!"–- написала дружина Олексія.

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