У ще одній країні Євросоюзу виявили штам "Омікрон"

Новий штам коронавірусу виявили в Італії / Getty

У суботу, 27 листопада, в Італії виявили перший випадок інфікування на новий штам коронавірусу "Омікрон". Вірус виявили у жителя Південної Італії, який приїхав з Мозамбіку, повідомляє видання Corriere della sera.

"У суботу, 27 листопада, була ідентифікована послідовність, яку можна простежити до варіанту, відомого сьогодні як "Омікрон". Зразок перебуває в процесі подальшого підтвердження, щоб остаточно встановити Родовід", - йдеться в повідомленні.

Геном секвенували в лабораторії клінічної мікробіології, вірусології та діагностики біоепідемій в лікарні Сакко в Мілані з позитивного зразка мандрівника, який повернувся з Мозамбіку.

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Інфікований почувається добре, у нього немає жодних симптомів. Він, як і його знайомі перебуває в ізоляції, і вже заплановано секвенування зразків, взятих у членів сім'ї.

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Британія посилює COVID-обмеження

Британський прем'єр-міністр повідомив про те, що влада вводить обов'язковий ПЛР-тест для всіх, хто в'їжджає в країну і самоізоляцію до отримання негативного результату. Також вводиться обов'язкова десятиденна ізоляція для тих, у кого підозрюється зараження Омікрон-штамом.

Крім того, Британія посилює контроль за використанням масок в магазинах і громадському транспорті, додав прем'єр-міністр.

"Ми поки точно не знаємо, наскільки ефективними будуть наші вакцини проти "омікрона", але у нас є вагомі підстави вважати, що вони забезпечать хоча б деяку ступінь захисту", — підкреслив Джонсон.

Нагадаємо, раніше в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" - вони пов'язані з поїздками до Південної Африки, йдеться в повідомленні міністра охорони здоров'я Британії Саджида Джавіда.