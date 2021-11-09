У Грузії розповіли подробиці переведення Саакашвілі до тюремної лікарні

Саакашвілі / УНІАН

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі поінформував українське Міністерство закордонних справ про ситуації з Михайлом Саакашвілі. Це сталося під час зустрічі посла із заступником глави МЗС України Миколою Точицьким, повідомляє пресслужба МЗС.

Грузинський посол розповів представникові МЗС про обставини переведення експрезидента Грузії Саакашвілі із виправної колонії до пенітенціарного медзакладу в Глдані.

"Точицький підкреслив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном є пріоритетом для Української держави. Заступник міністра привернув увагу до вчорашньої ноті МЗС України, переданої в МЗС Грузії, і висловив надію на її позитивний розгляд грузинською стороною", - розповіли в міністерстві.

Затримання і голодування Саакашвілі

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили до колонії у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник "ЕНД" Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.