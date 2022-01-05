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У Казахстані по всій країні впровадили режим НС

5 січня 2022, 19:16

Вчора Токаєв на тлі масових протестів ввів надзвичайний стан в Алмати, Нур-Султані, а також в Мангістауській і Алматинській областях.

Казахстан
У Казахстані ввели режим НС / Reuters

У Казахстані не вщухають масові акції протесту. Через це влада країни вирішила вдатися до більш рішучих кроків. Президент Касим-Жомарт Токаєв впровадив режим надзвичайного стану по всьому Казахстану, пише NUR.KZ.

Вчора Токаєв на тлі масових протестів ввів надзвичайний стан в Алмати, Нур-Султані, а також в Мангістауській і Алматинській областях. Сьогодні надзвичайний стан діяв вже в 8 регіонах Казахстану. У столиці та Алмати також діє комендантська година.

Після посилення заворушень, захоплення адмінбудівель та аеропорту "Алмати" президент вирішив ввести надзвичайний стан по всьому Казахстану.

Протести в Казахстані - що сталося

У Казахстані протести були викликані підвищенням ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

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4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі і підвищенням цін на газ.

Через масові акції протесту президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07: 00, воно триватиме з 5 по 19 січня. Також режим НС діятиме в Мангістауській області.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

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Казахстан акція протесту Касим-Жомарт Токаєв новини Казахстану
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