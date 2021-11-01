У Києві для водіїв запровадили єдиний швидкісний режим: на яких вулицях не можна більше 50

Його автомобілісти повинні дотримуватися до 1 квітня.
Відсьогодні в Києві почав діяти єдиний швидкісний режим. До 1 квітня максимально дозволена швидкість руху в Києві – 50 км/год, окрім ділянок, де вона нижче.
За словами заступника мера Костянтина Усова, зміни стосуватимуться 7 ділянок доріг столиці. Впроваджують їх для того, щоб зробити рух у зимовий період більш безпечним. До речі, зміна швидкісного режиму передбачена відповідним рішенням Київради, яке було прийнято у 2018 році.
Де у Києві знизили максимальну дозволену швидкість
Згідно з офіційними документами, з 1 листопада єдиний швидкісний режим діятиме на:
- Дніпровській набережній;
- Наддніпрянському шосе;
- Столичному шосе;
- Саперно-Слобідській вулиці;
- Набережно-Рибальській вулиці (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
- проспекті Бажана;
- проспекті Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака).
Подібні зміни триватимуть від 1 листопада до 1 квітня. Після цього, водіям знову дозволять їздити на швидкості до 80 км/год.
Нагадаємо, що відсьогодні в Україні також набувають чинності зміни в правилах дорожнього руху. Зокрема, з'являться нові знаки, дорожня розмітка, а також набудуть чинності зміни для велосипедистів, які розширять їхні права на дорозі.
В Україні тим часом продовжують розширювати мережу камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. На дорогах країни вже 218 комплексів.