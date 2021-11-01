У Києві для водіїв запровадили єдиний швидкісний режим: на яких вулицях не можна більше 50

До 1 квітня в Києві максимальна швидкість – 50 кілометрів на годину / Костянтин Усов via Telegram)

Відсьогодні в Києві почав діяти єдиний швидкісний режим. До 1 квітня максимально дозволена швидкість руху в Києві – 50 км/год, окрім ділянок, де вона нижче.

За словами заступника мера Костянтина Усова, зміни стосуватимуться 7 ділянок доріг столиці. Впроваджують їх для того, щоб зробити рух у зимовий період більш безпечним. До речі, зміна швидкісного режиму передбачена відповідним рішенням Київради, яке було прийнято у 2018 році.

Де у Києві знизили максимальну дозволену швидкість

Згідно з офіційними документами, з 1 листопада єдиний швидкісний режим діятиме на:

Дніпровській набережній;

Наддніпрянському шосе;

Столичному шосе;

Саперно-Слобідській вулиці;

Набережно-Рибальській вулиці (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

проспекті Бажана;

проспекті Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака).

Подібні зміни триватимуть від 1 листопада до 1 квітня. Після цього, водіям знову дозволять їздити на швидкості до 80 км/год.

Нагадаємо, що відсьогодні в Україні також набувають чинності зміни в правилах дорожнього руху. Зокрема, з'являться нові знаки, дорожня розмітка, а також набудуть чинності зміни для велосипедистів, які розширять їхні права на дорозі.

В Україні тим часом продовжують розширювати мережу камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. На дорогах країни вже 218 комплексів.