У Києві вантажний автобус врізався в трамвай з пасажирами

Трамвай №14 віз пасажирів у бік Контрактової площі, і на Дегтярівській, 24, раптово в нього в'їхав мікроавтобус.
У столиці вантажний автобус Газель врізався в трамвай з ассажирами - в результаті ДТП сталась тягучка. Аварія сталася сьогодні ввечері на вулиці Дегтярівська в Шевченківському районі столиці, повідомляє Новини.LIVE.
Трамвай №14 віз пасажирів у бік Контрактової площі, і на Дегтярівській, 24, раптово в нього в'їхав мікроавтобус.
Газель їхала навперейми зліва, і зіткнулася з передньою частиною громадського транспорту.
З'явилися фото з місця події. Як видно на знімку, зіткнення кабінами мікроавтобуса і трамвая сталося під кутом близько 90 градусів. Пасажири стали залишати громадський транспорт і розходитися.
Після цього рух зупинився, і за заблокованим трамваєм стала на коліях утворюватися "черга".
За попередньою інформацією, в результаті ДТП, на щастя, ніхто не постраждав. На місце аварії викликали правоохоронців.
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