У Києві п'яний чоловік відкрив стрілянину прямо посеред вулиці

У Києві на Подолі сталася стрілянина / Фото pixabay.com

Сьогодні Подільському районі столиці чоловік відкрив стрілянину. Зловмисника вдалося оперативно затримати, йому вже повідомили про підозру, повідомляє пресслужба Національної поліції.

Інцидент трапився на вулиці Кирилівській. Про подію повідомили перехожі, які зателефонували на спецлінію 102. Через кілька хвилин правоохоронці прибули на місце події і затримали стрілка.

Поліцейські проаналізували відео з камер спостереження, які зафіксували стрілянину, щоб встановити деталі та мотиви події. Також правоохоронці допитали зловмисника.

Чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і зробив кілька пострілів вгору.

"Ми виявили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, а з місця події вилучили 9 гільз. Все вилучено відправлено на проведення відповідних експертиз", - заявила дізнавач Подільського управління поліції Юлії Марценюк.

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Зловмисником виявився уродженець Вінницької області, 1992 року народження. Він був затриманий в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Патрульні провели тестування правопорушника на драгері, який показав результат 1,44 проміле алкоголю. Мотиви скоєного чоловік пояснити не зміг. Правоохоронці повідомили стрілку про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

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Чоловікові загрожує штраф у розмірі 1-2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до 6 місяців або до п'яти років обмеження волі.

Раніше Главред писав про те, що в передмісті Одеси невідомі напали на депутата однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області. Наразі чоловік у важкому стані перебуває в лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.

За даними правоохоронців, невідомі зупинили автомобіль, в якому був депутат разом з дружиною. Зловмисники побили подружжя.