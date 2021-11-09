УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

У Києві п'яний чоловік відкрив стрілянину прямо посеред вулиці

9 листопада 2021, 20:48

Інцидент стався на вулиці Кирилівській. Про подію повідомили перехожі, які зателефонували на спецлінію 102.

пістолет, рука з пістолетом
У Києві на Подолі сталася стрілянина / Фото pixabay.com

Сьогодні Подільському районі столиці чоловік відкрив стрілянину. Зловмисника вдалося оперативно затримати, йому вже повідомили про підозру, повідомляє пресслужба Національної поліції.

Інцидент трапився на вулиці Кирилівській. Про подію повідомили перехожі, які зателефонували на спецлінію 102. Через кілька хвилин правоохоронці прибули на місце події і затримали стрілка.

Поліцейські проаналізували відео з камер спостереження, які зафіксували стрілянину, щоб встановити деталі та мотиви події. Також правоохоронці допитали зловмисника.

Чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і зробив кілька пострілів вгору.

"Ми виявили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, а з місця події вилучили 9 гільз. Все вилучено відправлено на проведення відповідних експертиз", - заявила дізнавач Подільського управління поліції Юлії Марценюк.

Реклама

Зловмисником виявився уродженець Вінницької області, 1992 року народження. Він був затриманий в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Патрульні провели тестування правопорушника на драгері, який показав результат 1,44 проміле алкоголю. Мотиви скоєного чоловік пояснити не зміг. Правоохоронці повідомили стрілку про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

читайте такожКривава стрілянина в Києві: невідомі зрешетили маршрутку, є поранений

Чоловікові загрожує штраф у розмірі 1-2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до 6 місяців або до п'яти років обмеження волі.

Раніше Главред писав про те, що в передмісті Одеси невідомі напали на депутата однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області. Наразі чоловік у важкому стані перебуває в лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.

За даними правоохоронців, невідомі зупинили автомобіль, в якому був депутат разом з дружиною. Зловмисники побили подружжя.

viber
новини Києва Поділ стрілянина у Києві
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Готуйтеся до аномалії: синоптик здивував несподіваним прогнозом на зимуГотуйтеся до аномалії: синоптик здивував несподіваним прогнозом на зиму Прикмети на 20 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 20 листопада: що не можна робити і як не потрапити в біду Нові ціни на газ: Нафтогаз змінює тариф, названо датуНові ціни на газ: Нафтогаз змінює тариф, названо дату Гороскоп на сьогодні 19 листопада 2021: Овнам – віщі сни, Ракам – інтриги, Козерогам - розчаруванняГороскоп на сьогодні 19 листопада 2021: Овнам – віщі сни, Ракам – інтриги, Козерогам - розчарування Вони приносять біду і злидні: ніколи не даруйте такі подарункиВони приносять біду і злидні: ніколи не даруйте такі подарунки
06:22

Над Росією нависла сокира нових санкцій США: чи змусить це Кремль відмовитися від наступу на Україну

05:40

Смачний закусочний торт на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинВідео

05:30

Від горіхів до в'яленого м'яса: ТОП-20 здорових перекусів для офісу

05:18

Україну атакує потужний циклон: синоптик попередив про несподівану аномаліюВідео

05:05

Як переконатися, що яйця свіжі та ще 6 кухонних лайфхаків, які полегшать ваше життя

Реклама
04:52

Медик пояснила, до чого призводить тіло повна відмова від цукру

04:51

23 листопада церковне свято - День святого Георгія Побідоносця: заборони дня і душевні привітання

04:25

MARUV сплутали з Хюррем-султан в новому денс-відеоВідео

04:18

Newsader. Путін злякається, або Чому велика війна проти України малоймовірнаВідеоблоги

04:14

"Все рвоне": астрологиня назвала рік краху Росії

03:50

Справжнє джерело корисних речовин: 6 причин полюбити цвітну капусту

03:41

З чим їсти гречку для максимальної користі й смаку - відповідь дієтологаВідео

02:17

Вчені склали топ-3 звичок, які продовжують життя

01:56

У мережі з'явилося останнє фото Валерія Гаркаліна

01:55

Пенсіонерам в Україні з грудня збільшать виплати: на кого чекає надбавкаВідео

01:50

Користь чи шкода: вчені з’ясували, як кава і чай впливають на здоров’я людиниВідео

01:47

Захід готовий битися за Україну з Росією: у Міноборони оголосили про рішучий контрудар по МосквіВідео

01:14

Найкращі ідеї для облаштування балкона: як зробити простору зону з мінімальної площіФотоВідео

01:05

Як навести ідеальну чистоту в домі: 10 секретів правильного прибиранняВідео

00:38

Стрибнув на стіл і став зіркою Мережі: у Грузії кіт у прямому ефірі перервав політичне шоуВідео

Реклама
00:12

Прикмети на 23 листопада: що не можна робити в день Георгія Побідоносця і як не потрапити в бідуВідео

22 листопада, понеділок
23:37

Північний потік-2 стане ударом по Німеччині: Україна попередила Берлін про наслідки запуску трубиВідео

23:18

Актор з найбільшою "чоловічою гідністю в світі" показав свій статевий орган в ефірі ранкового шоуВідео

23:04

Вони приносять біду і злидні: ніколи не даруйте такі подарункиВідео

22:58

Смертельна небезпека віялових відключень електрики: в Одесі можуть загинути люди на кисніВідео

22:41

Загроза вторгнення РФ в Україну: у Москві підтвердили маневри військ і вибухнули звинуваченнямВідео

22:30

Зарплата Зеленського виявилася нижчою, ніж у його прессекретаряВідео

21:46

Харківські патрульні масово звільняються з роботи: названа причинаВідео

21:40

Україна вирішила повністю "перекрити" кордони через гібридний удар Росії по ПольщіВідео

21:05

В Україні різко злетіли ціни на найпопулярніший овочВідео

20:57

Мігранти - атакують, а прикордонники Білорусі прикривають: Польща заявили про тактику нападу на кордонВідео

20:54

У грудні в Україні вдарить міцний мороз і завалить снігомВідео

20:30

Результат кадрових змін: ДП "Гарантований покупець" додатково заробив 200 млн грн від продажу "зеленої" електроенергії

20:04

Била по обличчю і тягала за вухо: на Волині вчителька фізики побила учняВідео

19:49

Крим - Україна і силова операція щодо півострову: у президента Болгарії пояснили різку заяву

19:47

Любовний гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - кардинальні зміни, Рибам - обманВідео

19:30

"I Alone Can Fix It": в чому трагедія українських президентівПогляд

19:22

В Україні злетять ціни на хліб до 35 гривеньВідео

19:14

Київ потрапив у ТОП-10 найбільш інстаграмних міст світуВідео

19:07

Гороскоп на завтра 23 листопада 2021: Левам – везіння, Дівам - великий скандал, Козерогам - віщі сниВідео

Реклама
18:51

Шуфутинський запланував концерт у Києві після відвідин Криму: як його "зустрінуть" прикордонникиВідео

18:51

Як в Новий рік 2022 догодити Тигру, щоб він приніс в будинок щастя і благополуччя

18:42

Бонус для Москви і до 100 млрд кубометрів газу до Європи: Україна поставила РФ умову щодо транзитуВідео

18:30

В Україні обрали королеву краси з інвалідністю

18:04

У Києві масово конфіскують автомобілі: хто залишиться без "чотириколісного друга" і чомуВідео

18:03

Синоптики здивували українців аномальною погодою наприкінці листопадаВідео

18:00

Аваков, Шустер та Комаровський зробили фото зі зброєю в руках: у Мережі бурхливо відреагували

17:59

Вінчання, раптове звільнення та несподівана крадіжка: прогноз на картах Таро для Дів на грудень 2021Відео

17:47

Машину розірвало на частини: у Львівській області в страшній аварії загинула 15-річна дівчинкаВідео

17:32

Вакцинація дітей від COVID-19: Комаровський попередив про небезпечну мутаціюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти