У Києві запалили вогники на головній ялинці країни

У Києві запалили головну ялинку країни / Сегодня

На Софійській площі в Києві відбулася урочиста церемонія запалювання вогнів головної ялинки країни, її висота більш ніж 30 метрів, повідомляє видання Суспільне.

Традиційно офіційну церемонію відкриття ялинки призначають на 19 грудня, оскільки в цей день більшість українців святкує День Святого Миколая. Однак цього року, вперше за 8 років, головна ялинка засяяла на день раніше – 18 грудня.

Мер Києва Віталій Кличко під час виступу біля ялинки пообіцяв, що в неділю, 19 грудня, на Софійській площі Святий Миколай привітає киян та гостей міста.

У КМДА розповіли, що висота головної ялинки-2022 становить 31 метр. Вона прикрашена 20 тисячами золотих і червоних куль і яскравою гірляндою довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола.

Біля ялинки облаштували найбільший в Європі вертеп. Також під час новорічних свят у новорічної красуні традиційно працюватимуть фотозони, дитячі розваги, Майстерня, музей новорічних прикрас, фудкорти та теплі зони для відпочинку.

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Навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому працюватиме ковзанка у вигляді тунелю.

Головна ялинка України

У Києві на Софійській площі в понеділок, 29 листопада, стартувала установка новорічної ялинки.

Головний новорічний атрибут трохи зіпсувала іржа, проте публіка сподівається, що декор з іграшок допоможе це приховати. Традиційного ярмарку в поточному році не буде. Те ж саме стосується і концерту на площі через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Деміївській почали встановлювати новорічну ялинку. Це трапилось 1 листопада.

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