У Кремлі формується кругова розстрільна команда, всі наводять один на одного зброю - професор

Володимир Путін / Reuters

Коли в березні 1953 року в підмосковній садибі демонічного деспота Йосипа Сталіна стався важкий інсульт, четверо його найближчих спільників поспішили на місце події.

Ніхто з них не хотів бачити Сталіна живим. Але при цьому всі боялися того, що може трапитися, якщо він помре.

Зрештою заговорив охоронець Лаврентій Берія: "Чому ви в такій паніці? Хіба ви не бачите, товариш Сталін міцно спить. Не турбуйте його!". Лікаря не викликали годинами. Сталін продовжував "тонути" і через кілька днів помер.

З аналогічною нерішучістю виглядає сьогодні найближче оточення глави РФ Володимира Путіна. Його режим вперше з моменту його приходу до влади в 2000 році виглядає під серйозною загрозою, вважає почесний професор Школи слов'янських і східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона і автор книги" Нам потрібно поговорити про Путіна " Марк Галеотті, пише Daily Mail.

За його словами, війна в Україні перетворилася на катастрофу і всі шукають винних. Будь-хто може бути оголошений Палієм війни або зрадником, або навіть тим і іншим одночасно. Крім того, вируюча атмосфера недовіри нагнітається спецслужбами як в Україні, так і на Заході.

Кампанії контррозвідки націлені, зокрема, на ФСБ, де старші офіцери підтримують війну не з патріотичної манії і не тому, що поділяють культ особистості Путіна з оголеним торсом. Ними рухає жадібність, і їх метою є особиста влада. Вони хочуть заробити багато грошей і витратити їх на покупку нерухомості в Лондоні і Середземномор'ї або на відправку своїх дітей в західні школи.

читайте також"Путін вирішив подвоїти ставку": Джонсон розповів про плани російського диктатораВ даний час санкції роблять це дуже складним. В результаті вони занепокоїлися - ніхто в ФСБ не хоче, щоб Росія стала європейським еквівалентом Північної Кореї.

Однак професор поки не вірить, що назріває переворот ФСБ. За його словами, росіяни знають свою власну історію і розуміють, що зміна режиму відбувається тільки тоді, коли таємна поліція, військові і політики діють спільно, як це було в 1991 році, коли був повалений президент Михайло Горбачов.

Але Путін прибирає ключові фігури на всіх трьох полюсах влади. Першим стукіт у двері почув начальник управління зовнішньої розвідки ФСБ генерал-полковник Сергій бесіда, заарештований два тижні тому разом зі своїм заступником Анатолієм Болюхом за підозрою в розкраданні грошей з підкупної каси.

Професор припускає, що його справжній злочин міг полягати в тому, щоб спонукати Путіна повірити в те, що українці жадають зміни режиму і російських окупантів вітатимуть.

Наступним під удар потрапив Роман Гаврилов, заступник начальника Національної гвардії, якого звинувачують у витоку секретної інформації на Захід і "розбазарюванні пального".

Правда в тому, що Путін в люті, тому що багато молодих солдатів Росгвардіі, воєнізованого формування, роль якого в мирний час полягала в придушенні протестів в російських містах, самі протестують. В Україні вважають, що до них ставляться як до гарматного м'яса.

Не обійшли стороною і політиків: двоє найближчих соратників Путіна поповнили список зниклих безвісти.

Міністр оборони Сергій Шойгу більше 12 днів не з'являвся на публіці через чутки про проблеми з серцем.

Багато хто підозрює, що це дипломатичний прийом, і що правда полягає в тому, що Шойгу піддався нестримної путінської параної після того, як його 31-річна молодша дочка Ксенія розмістила в соціальних мережах фотографію, на якій вона позує з дитиною в синьо-жовтих тонах українського прапора.

Крім того, є Анатолій Чубайс, широко відомий як людина, що розгледів талант Путіна в 1990-х роках і почав його політичну кар'єру. Нещодавно він розлютив свого протеже, подавши у відставку на знак протесту проти війни і втік до Туреччини.

"Ніколи після розпаду Радянського Союзу в Кремлі не було таких палких чуток і контрслухів. Формується кругова розстрільна команда, всі направляють один на одного зброю", - стверджує британець.

Також, за його словами, коли призовники почнуть повертатися з Українського фронту, привозячи з собою "страшилки" війни, політична температура тільки підвищиться.

"Зараз більшість простих людей в Росії вірять версії державного телебачення про те, що йде успішна військова операція з повалення неонацистів в Києві і запобігання етнічних чисток або навіть ядерного геноциду проти росіян в Україні. Коли ця брехня буде викрита, люди можуть почати повставати проти людини нагорі. Від того, як на це відреагують його поплічники, залежить доля Путіна", - підсумував Галеотті.

Нагадаємо, американський професор Еліот А. Коен заявив, що Україна виграє у війні з Росією і цій перемозі є багато доказів. Зокрема, відсутність у РФ прогресу на лінії фронту, що є лише половиною картини.

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