У Мінкульті підрахували , на що вистачить тисячі від Зеленського / УНІАН

Міністр культури України Олександр Ткаченко підрахував, на що можна буде витратити тисячу гривень, яку пообіцяв президент Володимир Зеленський всім вакцинованим від коронавірусу.

Як виявилося, що завдяки програмі президента кожен вакцинований від коронавірусу зможе безкоштовно сходити в кінотеатр, театр або музей до 10 разів.

Про тисячу від президента України Володимира Зелінського українці говорять вже три дні. Глава держави пообіцяв таку суму грошей тим, хто пройде повний курс вакцинації від коронавірусу.

Пізніше з'явилося пояснення, що наживо "ці фінанси українці не побачать, замість цього на їх віртуальні рахунки в додатку" "Дія " надійдуть ці кошти.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що незабаром кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати тисячу гривень. Але це будуть не готівкові гроші, а своєрідний депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

У своєму зверненні глава держави підкреслив, що отримані гроші можна буде витратити на спорт, подорожі та відвідування культурних установ.

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