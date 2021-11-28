У МОЗ пояснили, як постковідний синдром впливає на психіку

Постковидний синдром-симптоми і ознаки, які можуть виникнути під час хвороби або після одужання від коронавірусу.
У МОЗ уточнили, які симптоми виникають при впливі постковідного синдрому на психічне здоров'я. Рекомендують звернутися до сімейного лікаря, у разі їхнього виявлення, повідомляє пресслужба відомства.
Що таке постковідний синдром
Постковідний синдром - симптоми і ознаки, які можуть виникнути під час хвороби або після одужання від коронавірусу і зберігаються протягом тривалого періоду.
Симптоми постковідного синдрому під час впливу на психічне здоров'я
- сильна втома, порушення сну, пам'яті, концентрації уваги і сплутаність думок;
- загальна тривожність, яка може виникати не тільки внаслідок одужання від коронавірусу, а й від ізоляції та карантину;
- зміни настрою, депресивні стани, негативні та суїцидальні думки;
- викривлення нюху, зорові, слухові і тактильні галюцинації.
У суботу, 27 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела екстрену нараду, в рамках якого оцінила новий варіант коронавірусу. Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта. ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "Омікрон".
Тим часом в Pfizer заявили, що готові зробити вакцину від нового коронавірусу за 100 днів.
Автор: Катерина Трохимчук